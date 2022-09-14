Умер создатель герба Волгограда Геннадий Ханов

В Волгограде скончался заслуженный художник РФ, монументалист и живописец Геннадий Ханов. О смерти 85-летнего мастера ИА «Высота 102» сообщила член правления реготделения Союза художников РФ Лидия Ишкова.

— После продолжительной болезни умер Геннадий Александроич Ханов. Когда-то художники такого масштаба, какими были Чаплыгин и Ханов, приносили славу волгоградскому искусству, — отметила Ишкова. — Это были профессионалы, мастера своего дела. Когда монументальное искусство перестало быть востребованным, Ханов стал писать станковые картины. В скромных пейзажных мотивах он умел передать красоту и неповторимость мотива, настроение.

Геннадий Ханов родился в 1937 году в Сталинграде. Поступил в Пензенское художественное училище на отделение живописи. После окончания училища Ханов был зачислен в Московское высшее художественно-промышленное училище. В 1967 году вернулся в родной город. Работал в художественно-производственных мастерских Художественного Фонда РСФСР. Член Союза художников России с 1973 года.

В конце 90-х стал преподавать. С 1998-го Ханов работал в должности доцента на кафедре рисунка, живописи и скульптуры Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии, а с 2006 года — на кафедре дизайна Волгоградского института бизнеса.

Лучшие монументальные работы мастер создал в 1970–80-е годы. В 1967-м участвовал в создании мозаик ризалитов здания ТЮЗа. Спустя год работал над оформлением интерьера музея Боевой Славы Дворца пионеров в Красноармейском районе города. В 1972 году выполнил панно «Мой город» из шамота и глазурей в гостинице «Южная».

Знаковой работой для Ханова стало создание мозаичных композиций вестибюля Волгоградского института физической культуры. В 1977 году художник выполнил сграффито «Счастливое детство» на фасаде Дворца пионеров Краснооктябрьского района, через год — монументальное сооружение из бетона, декорированное смальтой и медью под названием «Будни Краснооктябрьского района».

Участвовал в разработке герба города-героя Волгограда. Последней крупной работой художника в области монументально-декоративной живописи стало оформление в технике сграффито фасада школы в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района.

Уточняется, что прощание с Геннадием Хановым пройдет завтра, 15 сентября, в 14.10 на улице Землячки, 54. Похоронят мастера на кладбище Краснооктябрьского района.

Фото и коллаж: Лидия Ишкова / vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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