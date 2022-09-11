В Волгограде ушел из жизни заслуженный художник РФ Петр Чаплыгин

В Волгограде скончался скульптор, прикладник, Заслуженный художник РФ, Народный художник России Петр Чаплыгин. Трагическая новость, как сообщает ИА «Высота 102», пришла из Волгоградского отделения Союза художников России.

— Случилось непоправимое. Умер Петр Иванович Чаплыгин. Не хочется в это верить. Такой работоспособности, любви к искусству и к жизни в любых ее проявлениях ни у кого больше не встречала, — сообщила в соцсетях член правления реготделения Союза художников РФ Лидия Ишкова.

По словам Ишковой, в монументальном искусстве, в скульптуре Чаплыгин много экспериментировал с техниками и материалами. Он обладал неповторимым стилем, а его знаковые работы были известны далеко за пределами Волгограда.

Известно, что художник в последнее время болел. Мастера не стало на 83-м году жизни. В 1968 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. После переезда в Волгоград Чаплыгин много работал в области монументально-декоративного искусства.

На счету художника оформление фойе Дома культуры алюминиевого завода (росписи, посвященные истории Царицына–Сталинграда–Волгограда), работа над панно «Сбор урожая» (магазин «Русские вина»), выполнение рельефов, декоративной скульптуры и светильников в банкетном зале ресторана «Волгоград».

С 1995 по 2001 Петр Чаплыгин возглавлял правление областной организации Союза художников России. Работал директором Волгоградского Музейно-выставочного центра.

В числе его выдающихся работ, не имеющих аналогов в отечественном искусстве — создание образов русских самодержцев. Масштабный цикл был приурочен к 400-летию Дома Романовых. Бюсты выполнялись из шамота с использованием техники гальванопластики.

Фото и коллаж: Лидия Ишкова / vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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