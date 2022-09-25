Фото сайта Южного военного округа
Общество 25.09.2022 07:25
0
25.09.2022 07:25
Фото сайта Южного военного округа
Жителя Среднеахтубинского района Волгоградской области отказались призывать в армию по частичной мобилизации. 59-летний Николай Н., который попросил не называть его фамилию из-за того, что жена пока не знает о его решении попасть на СВО, предпринял уже массу усилий для того, чтобы взять в руки оружие и защищать страну.
- Через несколько месяцев мне стукнет 60 лет, - рассказал Николай. – Но со здоровьем у меня все нормально, есть воинская специальность – я водитель-механик. Но меня не взяли из-за возраста. В нашем военкомате сказали: ну, было бы тебе хотя бы 50. Но я с этим категорически не согласен.
По словам Николая, решение отправиться на СВО он принял сразу после объявления президентом частичной мобилизации.
- Я ни секунды не сомневался, думаю, не надо объяснять, почему, - говорит мужчина. – Так должен поступить любой российский мужчина. Не дожидаться, когда позовут, а прийти самому.
Отказ в районном военкомате Николая не остановил.
- Я созвонился с республиканским военкоматом в Грозном, - говорит мужчина. – Меня выслушали очень внимательно, задавали уточняющие вопросы, и вообще, обошлись очень вежливо. В нашем военкомате со мной особо не церемонились, когда отказывали. В Чечне меня обнадежили и пообещали подумать, куда меня можно взять. Например, в службу обеспечения.
- Да я хоть патроны готов подносить! – горячится Николай. – Ну не могу я дома сидеть, когда такое происходит, когда вся страна поднимается.
Между тем, у мужчины есть маленький ребенок. Он пока боится сказать о своем решении супруге, но надеется, что она его поймет.
- Я все равно прорвусь, - уверен Николай. – Если не получится через Чечню, пойду в какое-нибудь казачье объединение.Все сделаю, чтобы своего добиться.
Фото сайта Южного военного округа
Четверых жителей Волгоградской области отправили домой с пунктов сборов25.09.2022 09:13
Общество 25.09.2022 09:13
В Волгограде на новой неделе потеплеет до +24 °С25.09.2022 08:04
Общество 25.09.2022 08:04
В Госдуме РФ предложили выплачивать мобилизованным по 300 тысяч рублей24.09.2022 20:52
Общество 24.09.2022 20:52
"Мама, я скоро вернусь!": из глубинки Волгоградской области ушел отряд новобранцев24.09.2022 20:03
Общество 24.09.2022 20:03
Стартовал Федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег»24.09.2022 19:21
Общество 24.09.2022 19:21
Минтруда РФ: рабочие места мобилизованных граждан сохранятся24.09.2022 18:15
Общество 24.09.2022 18:15
В Волгоградской области 24 сентября резко испортится погода24.09.2022 17:03
Общество 24.09.2022 17:03
«Отвезли прямо домой»: ошибочно мобилизованные волгоградцы возвращаются в семьи24.09.2022 16:03
Общество 24.09.2022 16:03
«Огульного "раз-два" не будет»: в Волгограде отцам маленьких детей дали отсрочку от мобилизации24.09.2022 15:14
Общество 24.09.2022 15:14
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин приехал в Волгоград на похороны Героя России Алексея Нагина24.09.2022 12:24
Общество 24.09.2022 12:24
Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным погибшего на Украине Алексея Нагина24.09.2022 11:58
Общество 24.09.2022 11:58
В Волгограде прощаются с погибшим на Украине Алексеем Нагиным24.09.2022 11:16
Общество 24.09.2022 11:16
На митинг в поддержку ДНР и ЛНР пришли более 10 тысяч волгоградцев24.09.2022 09:31
Общество 24.09.2022 09:31
63-летнего призывника из Волгоградской области вернули домой с пункта сбора24.09.2022 09:08
Общество 24.09.2022 09:08
Минобороны РФ: частичная мобилизация не затронет студентов24.09.2022 08:03
Общество 24.09.2022 08:03