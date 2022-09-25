







Жителя Среднеахтубинского района Волгоградской области отказались призывать в армию по частичной мобилизации. 59-летний Николай Н., который попросил не называть его фамилию из-за того, что жена пока не знает о его решении попасть на СВО, предпринял уже массу усилий для того, чтобы взять в руки оружие и защищать страну.





- Через несколько месяцев мне стукнет 60 лет, - рассказал Николай. – Но со здоровьем у меня все нормально, есть воинская специальность – я водитель-механик. Но меня не взяли из-за возраста. В нашем военкомате сказали: ну, было бы тебе хотя бы 50. Но я с этим категорически не согласен.





По словам Николая, решение отправиться на СВО он принял сразу после объявления президентом частичной мобилизации.





- Я ни секунды не сомневался, думаю, не надо объяснять, почему, - говорит мужчина. – Так должен поступить любой российский мужчина. Не дожидаться, когда позовут, а прийти самому.





Отказ в районном военкомате Николая не остановил.





- Я созвонился с республиканским военкоматом в Грозном, - говорит мужчина. – Меня выслушали очень внимательно, задавали уточняющие вопросы, и вообще, обошлись очень вежливо. В нашем военкомате со мной особо не церемонились, когда отказывали. В Чечне меня обнадежили и пообещали подумать, куда меня можно взять. Например, в службу обеспечения.





- Да я хоть патроны готов подносить! – горячится Николай. – Ну не могу я дома сидеть, когда такое происходит, когда вся страна поднимается.





Между тем, у мужчины есть маленький ребенок. Он пока боится сказать о своем решении супруге, но надеется, что она его поймет.





- Я все равно прорвусь, - уверен Николай. – Если не получится через Чечню, пойду в какое-нибудь казачье объединение.Все сделаю, чтобы своего добиться.

