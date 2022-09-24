В Волгоградской области 24 сентября резко испортится погода

Общество 24.09.2022 17:03
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24.09.2022 17:03
В Волгоградской области вновь ожидают ухудшение погоды. Как сообщает ИА «Высота 102», с соответствующим предупреждением выступило ГУ МЧС.
Так, до конца суток 24 сентября и завтра, 25 сентября в некоторых районах региона пройдут ливни, грозы, град. Скорость ветра при непогоде может достигать 25 метров в секунду.
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