В Волгограде неожиданно перекрыли Нулевую продольную

В Центральном районе Волгограда сегодня, 23 сентября, утром неожиданно для водителей перекрыли Нулевую продольную магистраль в границах от улицы Калинина до Краснознаменской. В администрации сообщили, что ограничения движения будут действовать и завтра, 24 сентября.

Решение закрыть Нулевую продольную в мэрии Волгограда объясняют предстоящим митингом в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР. Напомним, он запланировал на 15.00 23 сентября.

– В связи с проведением 23 сентября массового мероприятия на территории рядом с интерактивным музеем «Россия. Моя История» пешеходный режим в целях безопасности введен частично на Нулевой продольной магистрали и на парковочной площадке у музея, – сообщили в городской администрации.





24 сентября на Нулевой продольной ВРОО «Волгоградский марафон» проводит забег. В связи с этим уже сегодня в 20.00 дорога будет перекрыта полностью – от улицы Маршала Крылова до Калинина. Возобновят движение в субботу, 24 сентября.