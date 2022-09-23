Общество

В Волгограде неожиданно перекрыли Нулевую продольную

Общество 23.09.2022 10:14
0
23.09.2022 10:14


В Центральном районе Волгограда сегодня, 23 сентября, утром неожиданно для водителей перекрыли Нулевую продольную магистраль в границах от улицы Калинина до Краснознаменской. В администрации сообщили, что ограничения движения будут действовать и завтра, 24 сентября. 

Решение закрыть Нулевую продольную в мэрии Волгограда объясняют предстоящим митингом в поддержку референдумов в ЛНР и ДНР. Напомним, он запланировал на 15.00 23 сентября. 

В связи с проведением 23 сентября массового мероприятия на территории рядом с интерактивным музеем «Россия. Моя История» пешеходный режим в целях безопасности введен частично на Нулевой продольной магистрали и на парковочной площадке у музея, – сообщили в городской администрации. 


24 сентября на Нулевой продольной ВРОО «Волгоградский марафон» проводит забег. В связи с этим уже сегодня в 20.00 дорога будет перекрыта полностью – от улицы Маршала Крылова до Калинина.  Возобновят движение в субботу, 24 сентября. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.09.2022 12:38
Общество 23.09.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:31
Общество 23.09.2022 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 12:06
Общество 23.09.2022 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 11:03
Общество 23.09.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 10:29
Общество 23.09.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 09:26
Общество 23.09.2022 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.09.2022 09:14
Общество 23.09.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 21:32
Общество 22.09.2022 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 21:04
Общество 22.09.2022 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 21:03
Общество 22.09.2022 21:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 19:40
Общество 22.09.2022 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 19:25
Общество 22.09.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 19:23
Общество 22.09.2022 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 17:35
Общество 22.09.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2022 17:00
Общество 22.09.2022 17:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:38
В Волгограде закрыли на ремонт лестницу от музтеатра до набережнойСмотреть фотографии
12:31
«Что панихиду бить? Я своему руководству доверяю»: волгоградские офицеры съезжаются к военкоматамСмотреть фотографии
12:06
Электричку Волгоград - Волжский пустят 25 сентября из-за футболаСмотреть фотографии
11:34
«Здесь скорая и полиция»: в Волгограде оперативные службы окружили троллейбусСмотреть фотографии
11:03
Андрей Бочаров встретился с военкомами Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Первые четыре депутата Госдумы попросились на Донбасс для участия в СВОСмотреть фотографии
10:29
Гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян из Камышина погиб в ходе СВОСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде неожиданно перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
09:31
В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесьСмотреть фотографии
09:26
В центре Волгограда перекроют Аллею ГероевСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом разведчики готовятся прыгать с парашютомСмотреть фотографии
21:32
В Котельниково отменили День города и концерт Татьяны Булановой из-за мобилизацииСмотреть фотографии
21:04
Волгоградку заставили снести глухой забор по требованию соседаСмотреть фотографии
21:03
Минобороны РФ ответило на самые волнующие вопросы о частичной мобилизацииСмотреть фотографии
19:40
Четвертая попытка продать руины кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде провалиласьСмотреть фотографии
19:25
«Настрой боевой»: в военкоматы Волгоградской области прибыли сотни призывниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Подсластить пилюли: жители Волгоградской области собирают сладости для раненых участников СВОСмотреть фотографии
18:22
Чиновники уже год борются отписками с горой мусора в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:35
Волгоградские аграрии поддержат участников СВО на УкраинеСмотреть фотографии
17:00
Служебная проверка нагрянула в отдел полиции Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Москвичку осудят в Калуге за сбыт наркотиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Особый противопожарный режим отменили в Волгоградской области с 23 сентябряСмотреть фотографии
15:05
Только зашли: в Волгограде в баре «Гелидор» забили до смерти молодого парняСмотреть фотографии
14:51
Три района и город Волгоградской области залезли в кредитыСмотреть фотографии
14:49
В Волгоградской области начали дорожать помидоры и огурцыСмотреть фотографии
13:44
Депутаты Волгоградской облдумы и Санкт-Петербурга сплотились межпарламентским соглашениемСмотреть фотографии
13:22
«Будет просто зеленый холм»: «Белое море» волгоградского «Химпрома» законсервируют за 6 летСмотреть фотографии
13:14
«Можно взять флаг Победы»: в Волгограде пройдет митинг в поддержку спецоперацииСмотреть фотографии
13:06
ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на российском трубопроводеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
В Волгограде снова разрушается братская могила защитников СталинградаСмотреть фотографии
 