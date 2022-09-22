«Можно взять флаг Победы»: в Волгограде пройдет митинг в поддержку спецоперации

В Волгограде 23 сентября в пойме реки Царица у исторического парка «Россия — Моя история» планируется проведение митинг-концерта в поддержку специальной военной операции на Украине. Как стало известно ИА «Высота 102», мероприятие будет проходить с 15.00.

— Прийти могут все желающие. Сам митинг продлится примерно час. Можно взять с собой российский флаг, флаг Победы, а почему нет? В эти трудные для нашей страны времена как никогда важно показать единение народа и поддержать наших ребят, кто с мужеством выполняет свой воинский долг по защите республик Донбасса, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков.

По его словам, идея о проведении концерта-митинга родилась не сегодня и не вчера. С инициативой выступили ветераны региона.

— Мы выступим в поддержку ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, их желания стать частью России, — заявил Струков. — Уверен на 99,9 %, что жители этих территорий проголосуют за вхождение в состав Российской Федерации.

По словам председателя Волгоградской городской организации ветеранов, на митинге в поддержку специальной военной операции будут присутствовать представители власти, общественных организаций и движений, депутаты регионального заксобрания и гордумы. При этом самого Александра Струкова на мероприятии не будет – в настоящее время он находится за пределами города в отпуске.

Фото: архив ИА «Высота 102»