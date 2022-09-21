На ужасное состояние туалетов и неисправности фонтанов обратили внимание жители Волгограда во время прогулки по нижней террасе набережной, торжественно открытой 9 сентября. По словам читателей ИА «Высота 102», всего за десять дней горожане умудрились выломать в уборных ручки, а сантехника дала течь. При этом в фонтанах воды, по мнению волгоградцев, местами не хватает.

– В минувшие выходные с семьей решили прогуляться по нижней террасе. Бесспорно, проведена масштабная работа и некогда зараставший сорняками участок набережной сегодня выглядит современно и здесь действительно приятно отдыхать, – рассказал житель Дзержинского района Андрей Шанин. – Но состояние, в котором находится туалет, откровенно говоря, смазывает все приятные впечатления. Заметили мы и то, что не все струи в фонтанах работают. Специально постояли, понаблюдали. Действительно – не работают. Ну а вообще, конечно, хочется обратиться к землякам: надо как-то поаккуратнее быть! Иначе через пару лет здесь снова будет взглянуть не на что.









Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне побывали на нижней террасе и лично убедились в том, что обновленному участку набережной действительно не хватает хозяйской руки. С просьбой объяснить ситуацию редакция обратилась в администрацию города.

– Уборка туалетных модулей осуществляется регулярно силами коммунальной службы, однако с первых дней после открытия нового участка нижней террасы набережной здесь отмечается интенсивный пешеходный поток, – прокомментировали в администрации Волгограда, – в том числе посетители активно используют существующую инфраструктуру. В ближайшее время для обслуживания данных туалетов будет определена отдельная подрядная организация.





Что до фонтанов, то в МБУ «Волгоградзеленхоз» утверждают, что все они работают исправно.

– Форсунки функционируют в штатном режиме – МБУ «Волгоградзеленхоз» занимается обслуживанием водных объектов, 17 сентября была проведена очередная плановая проверка оборудования данных сооружений. Обращаем внимание, что фонтаны работают в динамическом режиме, эффект «водного рисунка» достигается в том числе за счет поочередной работы форсунок, – комментируют в городской администрации.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»