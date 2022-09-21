Общество

В Волгограде элитный дом спасли от точечной застройки и разрушения

Общество 21.09.2022 12:48
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21.09.2022 12:48



Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове поддержал требование прокуратуры и признал недействительным разрешение, выданное на строительство многоквартирного дома по ул. Огарева, 1а в Волгограде.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, остановить строительство опасной многоэтажки в Ворошиловском районе Волгограда надзорному ведомству удалось еще на стадии ее проектирования.
- Установлено, что администрацией Волгограда ООО «Мастреспецстрой» выдано разрешение на строительство указанного многоквартирного дома при наличии существенных нарушений градостроительных норм, - рассказала Черединина. - В частности, при разработке проектной документации не учтено влияние строительства запроектированного дома на существующие объекты, а именно возможная угроза разрушения несущих конструкций многоквартирного жилого дома №1 по ул. Огарева.
Выяснилось, что новый многоквартирный жилой дом хотели построить рядом с уже существующей многоэтажкой. При этом устройство линии откоса котлована и размещение строительной площадки планировалось осуществить без соответствующих правовых оснований на смежном земельном участке, принадлежащем ФГБОУ ВО «Волгоградскому государственному техническому университету».
Кроме того, в проектную документацию после получения положительного заключения вносились изменения, повлекшие ее несоответствие нормативным требованиям в сфере пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Арбитражный суд Волгоградской области ранее отказал в удовлетворении требований прокуратуры. Не согласившись с таким решением, надзорное ведомство оспорила его в апелляционном порядке.
Отметим, что многоквартирный дом с видом на Волгу на ул. Огарева, 1 считается элитным. Здесь есть двухуровневые квартиры, которые на сайте объявлений по продаже недвижимости предлагают за 50 миллионов рублей. В описании дома указано, что девятиэтажка была построена в 2001 году. Придомовая территория охраняется, въезд только через шлагбаум.
Фото: скриншот Яндекс.Карты

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