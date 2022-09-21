Общество

В Волгограде коллекторов оштрафуют за издевательства над должницей

Общество 21.09.2022 08:19
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21.09.2022 08:19




Коллекторам, которые неподобающим образом общались с должницей, грозит штраф от 50 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, волгоградка  взяла заем в трех микрофинансовых организациях, вовремя погасить долг не смогла, и с тех пор ее жизнь превратилась в ад. Так, коллекторы «кошмарили» ее постоянными телефонными звонками, отправляли многочисленные сообщения с требованием вернуть долг, оказывали на нее психологическое давление и общались в грубом тоне, позволяя мат в адрес женщины. 

За помощью волгоградка обратилась в ГУФССП России по Волгоградской области. Сотрудник профильного отдела немедленно сделал запросы в микрофинансовые организации, после чего звонки и сообщения прекратились. 

В отношении нарушителей будут возбуждены административные расследования и составлены протоколы, заверили в службе судебных приставов. Им грозит штраф от 50 тысяч рублей. Женщина выразила благодарность сотруднице отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФСПП по Волгоградской области Елене Зеновой за решение проблемы. 

В ведомстве напомнили, что волгоградцы могут обратиться за помощью в УФСПП по Волгоградской области, если посчитают, что действия коллекторов нарушают требования действующего законодательства. 

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