В Волгограде коллекторов оштрафуют за издевательства над должницей













Коллекторам, которые неподобающим образом общались с должницей, грозит штраф от 50 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, волгоградка взяла заем в трех микрофинансовых организациях, вовремя погасить долг не смогла, и с тех пор ее жизнь превратилась в ад. Так, коллекторы «кошмарили» ее постоянными телефонными звонками, отправляли многочисленные сообщения с требованием вернуть долг, оказывали на нее психологическое давление и общались в грубом тоне, позволяя мат в адрес женщины.





За помощью волгоградка обратилась в ГУФССП России по Волгоградской области. Сотрудник профильного отдела немедленно сделал запросы в микрофинансовые организации, после чего звонки и сообщения прекратились.





В отношении нарушителей будут возбуждены административные расследования и составлены протоколы, заверили в службе судебных приставов. Им грозит штраф от 50 тысяч рублей. Женщина выразила благодарность сотруднице отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФСПП по Волгоградской области Елене Зеновой за решение проблемы.





В ведомстве напомнили, что волгоградцы могут обратиться за помощью в УФСПП по Волгоградской области, если посчитают, что действия коллекторов нарушают требования действующего законодательства.



