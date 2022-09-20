Волгоградское отделение Российского детского фонда организовало поездку тяжелобольного 10-летнего Матвея Михеева в клинику Москвы. Семье, воспитывающей ребенка с ментальными расстройствами, требовались деньги на оплату проезда в двухместном купе – состояние мальчика не позволяет ему передвигаться на дальние расстояния любым другим транспортом. При этом практически весь скромный бюджет семьи уходит на лечение и содержание мальчика-инвалида.

– В Российском детском фонде действует очень хорошая программа – «Мили доброты», которая нас не раз уже выручала, – рассказала председатель регионального отделения РДФ Ирина Соловьева. – Вместе с мамой Матвея мы собрали пакет документов и направили его в адрес руководства Детского фонда, сопроводив рекомендацией включить маленького волгоградца в федеральный проект. К счастью, все прошло успешно. К каждой такой истории мы относимся с трепетом и всегда переживаем за конечный результат. Помощь больным детям – одно из центральных направлений работы нашей благотворительной организации.

По возвращении в Волгоград мама Матвея поблагодарила Детфонд за оказанную помощь.

– Мы с сыночком благополучно съездили в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, за что вам огромное спасибо! – говорит Джанай Михеева. – Всего самого наилучшего коллективу прекрасного фонда. Я воспитываю ребенка одна и не имею возможности работать, поскольку ухаживаю за сыном. Без вашей помощи реализовать наши планы было бы крайне затруднительно.

Ранее в этом году по программе «Мили доброты» Российского детского фонда еще двое юных жителей Волгоградской области с ДТЦ смогли вместе с родителями добраться до Санкт-Петербурга для прохождения курсов медицинской реабилитации, а затем вернуться обратно домой.