Общество

Участник Сталинградской битвы Николай Небыков отметил свое 100-летие

Общество 20.09.2022 19:09
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20.09.2022 19:09


В городе Котельниково Волгоградской области сегодня состоялся концерт в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Ананьевича Небыкова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МВД России, пенсионер МВД России подполковник милиции в отставке отмечает 20 сентября свое 100-летие. По этому случаю в Котельниково прибыл в том числе начальник управления генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. 

Праздничный концерт прошел возле дома ветерана.  В мероприятии также приняли участие руководители подразделений Главка, представители Областного совета ветеранов, главы Котельниковского муниципального района и городского поселения, кадеты полицейских классов.

–  Дмитрий Вельможко пожелал почетному ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручил ценный подарок и отметил, что профессиональный и жизненный опыт Николая Ананьевича незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – На торжественном мероприятии генерал-майор полиции вручил командиру 11 «А»  школы № 4 города Котельниково свидетельство о присвоении имени ветерана ВОВ Николая Небыкова.

Небыков Николай Ананьевич родился 20 сентября 1922 года в хуторе Дарганов Котельниковского района Сталинградской области. 20 декабря 1941 года, был призван на воинскую службу в ряды Красной Армии. Из военкомата был направлен в училище связи – Красные казармы города Сталинграда. Учился на офицера по сокращенному курсу. Вместо положенных десяти месяцев, Николай окончил училище за четыре.

Николай Ананьевич Небыков - участник Сталинградской битвы, служил в 64-й Армии под командованием Шумилова. В марте 1943 года проходил службу на наблюдательном пункте станции Бекетовка, а 22 августа 1944 года дошел до Румынии, где был тяжело ранен. После лечения в военном госпитале города Махачкала был признан негодным к прохождению дальнейшей воинской службы и направлен в запас.

С ноября 1945 по 1979 год был начальником паспортного стола в городе Котельниково. Прослужив начальником паспортного стола 34 года, ушел на пенсию в звании подполковника милиции.

Заслуженный ветеран имеет ордена Отечественной войны I и II степени, медаль «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» и другие многочисленные боевые и трудовые награды.

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