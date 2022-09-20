Расследования

«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб старший сержант из Волгограда Евгений Макеев

Расследования 20.09.2022 17:50
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20.09.2022 17:50


В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб старший сержант Евгений Макеев. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне военнослужащего похоронили на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда. 

— Женя родился в городе Ахтубинске Астраханской области. Потом наша семья переехала в Волгоград. Нашему отцу — бывшему летчику-испытателю — дали здесь квартиру. Приехали мы сюда в 2000-х годах, — рассказал информагентству брат погибшего военного Сергей. — Брат окончил школу № 33 в Дзержинском районе. Срочную службу проходил в пограничных войсках ФСБ в городе Каспийске. Демобилизовался, вернулся на «гражданку». Через некоторое время подписал контракт в 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.  

По словам брата погибшего военнослужащего, Евгения Макеева не стало 16 сентября. 

— Он в зоне проведения СВО управлял беспилотниками. Их группа всегда была на «передке». В Херсонской области их накрыло артиллерийским огнем, — поделился Сергей. — На церемонии прощания нам передали орден Мужества, которым посмертно наградили моего брата. 

Известно, что у Евгения Макеева остались два малолетних ребенка и супруга. Погибшему контрактнику в этом году исполнилось 37 лет.

Фото: личный архив Евгения Макеева 

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