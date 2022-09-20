В Волгограде похоронили погибшего на Украине майора Илью Дрокова

В Волгограде накануне простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 42-летним майором Ильей Дроковым. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на кладбище в поселке Горная Поляна.

— Илья родился в Палласовке. После окончания школы переехал в Волгоград, поступил в сельскохозяйственную академию, — рассказали информагентству близкие офицера. — По окончании вуза связал жизнь с армией.

Известно, что наш земляк проходил службу в 255-м гвардейском мотострелковом полку. Погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО.

Фото: личный архив Ильи Дрокова

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