Бочаров поручил обогреть волгоградцев до начала отопительного сезона

Традиционное оперативное совещание в понедельник, 19 сентября, губернатор Волгоградской области посвятил предстоящему отопительному сезону. Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, поставил ряд задач по подготовке региона к зиме. В том числе, по поручению главы региона в домах волгоградцев проведут пробную подтопку, чтобы вовремя устранить проблемы.

– Отраслевая готовность систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду позволяет в полном объеме выполнить все запланированные к началу отопительного сезона работы. Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области составляет 81,9% при плановом значении на 1 сентября порядка 70%. Готовность объектов производства и передачи электро- и теплоэнергии — 75%: подготовка здесь тоже идёт с опережением графика. Рисков неисполнения намеченных обязательств в сфере ЖКХ и электроэнергетики не прогнозируется, – сообщил на совещании Андрей Бочаров.

Чиновникам, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими компаниям губернатор поставил следующие задачи:

продолжить плановую подготовку объектов ЖКХ, социальных объектов, объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период;





провести пробную подтопку многоквартирных домов и выполнить регулировочные работы на тепловых сетях до начала отопительного сезона;





предусмотреть в случае похолодания возможность более раннего начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и в жилых домах;





завершить в установленные сроки проверки состояния внутридомового газового оборудования;





обеспечить в нормативные сроки устранение теплоснабжающими организациями нарушений по предписаниям Ростехнадзора и получение лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;





обеспечить получение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями паспортов готовности к работе в отопительный период – в срок до 1 ноября 2022 года, муниципальными образованиями — в срок до 15 ноября 2022 года;





завершить формирование аварийного запаса топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог.

Промежуточный письменный доклад о готовности региона к зиме будет представлен Андрею Бочарову в срок до 5 октября.