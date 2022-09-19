Центр Волгограда сковали пробки из-за ДТП с такси

Проблемы с движением фиксируются в настоящее время в Центральном районе Волгограда из-за ДТП, которое случилось на 7-ой Гвардейской. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, такси врезалось в правый бок Mercedes.





Пробки уже образовались на проспекте Ленина от Пражской и в районе улицы Пархоменко.

На месте происшествия были замечены две скорые помощи, пожарная машина. По сведениям информагентства, серьезно в аварии никто не пострадал. Информация уточняется в полиции.

Фото: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"