Общество

Бывший замглавы администрации Волгоградской области умер на 81-м году

Общество 17.09.2022 22:06
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17.09.2022 22:06



Сегодня, 17 сентября  ушел из жизни заслуженный строитель Российской Федерации, бывший начальник «Волгоградгидростроя» Михаил Григорьевич Никулин. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни, не дожив до своего 81-летия несколько недель, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.В этом городе жил Михаил Григорьевич.

Михаил Григорьевич много лет работал в производственном строительно-монтажном объединении «Волгоградгидрострой». В 1997 году был назначен на должность заместителя главы администрации Волгоградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с 2009 года возглавлял СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области».

Михаил Никулин удостоен званий «Заслуженный строитель Российской Федерации» и « Почетный строитель РФ», являлся почетным профессором Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии и почетным членом Клуба первостроителей города Волжского.

За свою многолетнюю трудовую деятельность Михаил Григорьевич был награжден почетным знаком «Строительная слава», почетным званием «Человек на своем месте», медалью «Лучшие люди России», знаком «Герб города Волжского».

Несколько лет, с 1997 года Михаил Никулин работал заместителем главы администрации Волгоградской области по строительству и  ЖКХ, когда губернатором региона был Николай Максюта.

Прощание с Михаилом Никулиным  состоится 20 сентября с 11:00 до 11: 40 в МАУ «ТК «Арлекин» (Волжский, ул. Комсомольская, д. 17).


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