"Берегут силы для кумиров": на «Волгоград Арене» начался фестиваль ParkSeason Fest









На «Волгоград Арене» стартовал музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Как сообщает ИА «Высота 102», перед зрителями выступили первые музыкальные коллективы – «В чем дело», проповедующая инди-рок, «Кирпичи» из Питера, которая исполняет рок и рэп, а также группа "Мастер Шефф", играющая в стиле al solo.















При появлении питерской группы зрители несколько оживились и вышли на танцпол. А некоторые – пока сели и даже прилегли.











Видимо, берегут силы для вечера, который обещает стать горячим - ведь выступления кумиров публики еще впереди.



















Когда на сцену вышла легендарная группа "Чиж и Ко", народу заметно прибавилось. Под мелодию "А не спеть ли мне песню" на танцполе закружились пары. А публика стала подпевать.



























Напомним, сегодня на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО».













