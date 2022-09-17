"Берегут силы для кумиров": на «Волгоград Арене» начался фестиваль ParkSeason Fest

Общество 17.09.2022 14:59
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17.09.2022 14:59
На «Волгоград Арене» стартовал музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Как сообщает ИА «Высота 102», перед зрителями выступили первые музыкальные коллективы – «В чем дело», проповедующая инди-рок, «Кирпичи» из Питера, которая исполняет рок и рэп, а также группа "Мастер Шефф", играющая в стиле al solo.
При появлении питерской группы зрители несколько оживились и вышли на танцпол. А некоторые – пока сели и даже прилегли.
Видимо, берегут силы для вечера, который обещает стать горячим - ведь выступления кумиров публики еще впереди.
Когда на сцену вышла легендарная группа "Чиж и Ко", народу заметно прибавилось. Под мелодию "А не спеть ли мне песню" на танцполе закружились пары. А публика стала подпевать.
Напомним, сегодня на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО».
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