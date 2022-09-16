







Прокуратура в Волгоградской области помогла восстановить права предпринимателя, который одержал победу в аукционе на аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина получил отказ в заключении договоров аренды, несмотря на победу в аукционе.

Открытый аукцион на право заключения договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения был объявлен Харьковским сельским поселением Старополтавского района Волгоградской области в апреле 2022 года.

Предпринимателя признали победителем торгов 31 мая, а уже 9 июня было принято постановление об отмене аукциона и его результатов по тому основанию, что якобы орган местного самоуправления не имел полномочий по распоряжению передаваемыми в аренду земельными участками. Фермер обратился за защитой своих прав в прокуратуру.

- В ходе надзорной проверки установлено, что отмена результатов аукциона являлась неправомерной, поскольку предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, предлагавшихся аренду в рамках открытого аукциона, входит в компетенцию данного сельского поселения, - пояснила Черединина. - Потенциальный арендатор планировал использовать земельные участки по целевому назначению - для сельскохозяйственного производства, в связи с чем законные основания для отмены результатов аукциона отсутствовали.

По результатам проверки постановление об отмене результатов открытого аукциона отменено, с фермером заключено 7 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 6572000 кв.м.



