Общество 16.09.2022 21:11
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16.09.2022 21:11
Прокуратура в Волгоградской области помогла восстановить права предпринимателя, который одержал победу в аукционе на аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина получил отказ в заключении договоров аренды, несмотря на победу в аукционе.
Открытый аукцион на право заключения договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения был объявлен Харьковским сельским поселением Старополтавского района Волгоградской области в апреле 2022 года.
Предпринимателя признали победителем торгов 31 мая, а уже 9 июня было принято постановление об отмене аукциона и его результатов по тому основанию, что якобы орган местного самоуправления не имел полномочий по распоряжению передаваемыми в аренду земельными участками. Фермер обратился за защитой своих прав в прокуратуру.
- В ходе надзорной проверки установлено, что отмена результатов аукциона являлась неправомерной, поскольку предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения, предлагавшихся аренду в рамках открытого аукциона, входит в компетенцию данного сельского поселения, - пояснила Черединина. - Потенциальный арендатор планировал использовать земельные участки по целевому назначению - для сельскохозяйственного производства, в связи с чем законные основания для отмены результатов аукциона отсутствовали.
По результатам проверки постановление об отмене результатов открытого аукциона отменено, с фермером заключено 7 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 6572000 кв.м.
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