Депутат Олег Ярыгин покинет пост главврача скорой помощи Волгограда

В Волгограде, как стало известно ИА «Высота 102», накануне в региональном комитете здравоохранения прошло заседание совета по кадровой политике, на котором рассматривался вопрос о назначении нового главврача поликлиники №2. По итогам совета в данной должности утвердили кандидатуру Олега Ярыгина.

Отметим, что в настоящее время Ярыгин является действующим депутатом Волгоградской городской думы. Одновременно выпускник медакадемии возглавляет ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи». На совете отдельно подчеркивались заслуги Олега Ярыгина в разгар пандемии COVID-19. Так, по мнению членов экспертного совета, ему удалось наладить практически бесперебойную работу скорой помощи в период сверхнагрузок.

Как сообщает информагентство, кандидат медицинских наук Олег Ярыгин пока еще остается в должности главврача скорой помощи, однако это будет длиться недолго. Как только экспертный совет одобрит иного кандидата, Олег Анатольевич сконцентрирует внимание на заботах поликлиники, продолжая работу и в качестве депутата гордумы.

Напомним, что Олег Ярыгин был назначен на пост главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» в марте 2020 года. Государственное бюджетное учреждение располагает тремя филиалами в городах Волжском, Камышине, Михайловке.