Указом президента России Владимира Путина к орденам Мужества посмертно представлены еще восемь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 15 сентября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит церемония передачи наград родным героев.

Выполнив до конца свой воинский долг, при защите жителей Донбасса погибли:

Сержант Михаил Андреевич Морозов , уроженец Новоаннинского района Волгоградской области.





, уроженец Новоаннинского района Волгоградской области. Старший сержант Сергей Юрьевич Молоков , уроженец города Урюпинска Волгоградской области.





, уроженец города Урюпинска Волгоградской области. Ефрейтор Роман Дмитриевич Карнаухов , уроженец хутора Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области.





, уроженец хутора Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области. Младший сержант Думенко Данил Александрович , уроженец города Волжского Волгоградской области.





, уроженец города Волжского Волгоградской области. Ефрейтор Ержанов Иван Бисимбаевич , уроженец города Волжского Волгоградской области.





, уроженец города Волжского Волгоградской области. Младший сержант Грушевой Александр Александрович, уроженец села Кислово Быковского района Волгоградской области.





уроженец села Кислово Быковского района Волгоградской области. Сержант Бозоров Олег Усманалиевич , уроженец хутора Красный сад Среднеахтубинского района Волгоградской области.





, уроженец хутора Красный сад Среднеахтубинского района Волгоградской области. Рядовой Бирюков Владимир Алексеевич, уроженец поселка Октябрьский Октябрьского района.

Награды родным погибших передает сегодня заместитель военного комиссара Волгоградской области, полковник Сергей Юдин. От администрации региона в церемонии участвует заместитель губернатора Геннадий Шевцов.