Указом президента России Владимира Путина к орденам Мужества посмертно представлены еще восемь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 15 сентября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» проходит церемония передачи наград родным героев.
Выполнив до конца свой воинский долг, при защите жителей Донбасса погибли:
- Сержант Михаил Андреевич Морозов, уроженец Новоаннинского района Волгоградской области.
- Старший сержант Сергей Юрьевич Молоков, уроженец города Урюпинска Волгоградской области.
- Ефрейтор Роман Дмитриевич Карнаухов, уроженец хутора Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области.
- Младший сержант Думенко Данил Александрович, уроженец города Волжского Волгоградской области.
- Ефрейтор Ержанов Иван Бисимбаевич, уроженец города Волжского Волгоградской области.
- Младший сержант Грушевой Александр Александрович, уроженец села Кислово Быковского района Волгоградской области.
- Сержант Бозоров Олег Усманалиевич, уроженец хутора Красный сад Среднеахтубинского района Волгоградской области.
- Рядовой Бирюков Владимир Алексеевич, уроженец поселка Октябрьский Октябрьского района.
Награды родным погибших передает сегодня заместитель военного комиссара Волгоградской области, полковник Сергей Юдин. От администрации региона в церемонии участвует заместитель губернатора Геннадий Шевцов.