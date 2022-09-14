На севере Волгограда перебои с водой из-за плановых работ









Сегодня, 14 сентября, водоснабжение жилых домов и социальных объектов в Тракторозаводском районе Волгограда осуществляется с перебоями по причине планового ремонта водопровода.

- «Концессии водоснабжения» проводят плановые профилактические работы по замене задвижек диаметром 200 мм от водовода диаметром 700 мм по улице Богомольца, 11 в Тракторозаводском районе, - сообщили в компании. - В связи с этим ряд потребителей и социальных учреждений получают ресурс на пониженном давлении, к некоторым домам и учреждениям подача водоснабжения приостановлена до 8 утра 15 сентября.

Информация об отключениях была заранее направлена во все УК для оповещения жителей.

Замена оборудования, как пояснили коммунальщики, крайне важна для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой на долгие годы вперед.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание.



