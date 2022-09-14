Происшествия

Под Волгоградом у поста ДПС нашли труп освободившегося зэка

Происшествия 14.09.2022 11:37
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14.09.2022 11:37


В Волгоградской области у поста ДПС обнаружено тело 59-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», в июле погибший освободился из колонии строгого режима города Фролово. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений нет. Признаки, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют. 

Как уточнили в региональном СУ СК РФ, мужчина в июле освободился из исправительной колонии № 25, где отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. По информации из открытых источников, ИК-25 — мужская исправительная колония строгого режима. 

Известно, что тело обнаружено на остановке общественного транспорта на «Ветютневском» посту ГИБДД, расположенном на ФАД Р-22 «Каспий» при въезде в город Фролово. Труп нашел проезжавший мимо водитель. 

Скриншот: «Яндекс.Карты» 

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