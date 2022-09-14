Под Волгоградом у поста ДПС нашли труп освободившегося зэка

В Волгоградской области у поста ДПС обнаружено тело 59-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», в июле погибший освободился из колонии строгого режима города Фролово.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений нет. Признаки, указывающие на криминальный характер смерти, отсутствуют.

Как уточнили в региональном СУ СК РФ, мужчина в июле освободился из исправительной колонии № 25, где отбывал наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере. По информации из открытых источников, ИК-25 — мужская исправительная колония строгого режима.

Известно, что тело обнаружено на остановке общественного транспорта на «Ветютневском» посту ГИБДД, расположенном на ФАД Р-22 «Каспий» при въезде в город Фролово. Труп нашел проезжавший мимо водитель.

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