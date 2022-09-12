Средние зарплаты волгоградских учителей выросли до 38 тысяч рублей









Зарплаты волгоградских учителей выросли за второй квартал 2022 года более, чем на 7 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, за полгода они составили 38570 рублей, тогда как в первом квартале были гораздо ниже – 31289 рублей. Такой взлет зарплат обусловлен отпускными, которые традиционно получают учителя летом.





Видимо, по этой причине подросли и зарплаты преподавателей вузов – до 72062 рублей, тогда как в январе-марте этот показатель составлял 60481 рубль.







Сотрудники учреждений дополнительного образования также могут похвастаться увеличением среднего заработка – до 36626 рублей (было 31963 рубля).





А вот врачи стали получать лишь чуть больше – 65828 рублей. В начале года средняя зарплата этой категории бюджетников составляла 65737 рублей. Зарплата среднего медперсонала снизилась на 31 рубль – до 32857 рублей, младший медперсонал стал получать больше на 26 рублей - 31641.





Выросла зарплата работников культуры – до 34028 (был 31441 рубль).





Научные сотрудники получали в первом полугодии в среднем 65901 рубль, а в первом квартале 2022 года было 63158.





Зарплата соцработников подросла лишь на 98 рублей – до 31407, воспитателей детских садов - до 30592 рублей (раньше был 30121 рубль).