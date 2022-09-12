Иногородним кандидатам разрешат избираться в думу Волгограда









Интересы горожан в Волгоградской городской думе смогут представлять депутаты, которые постоянно не живут в этом городе. Такие изменения, как сообщает ИА «Высота 102», готовятся внести народные избранники в Положение о статусе депутата Волгоградской гордумы. Соответствующий проект опубликован сегодня, 12 сентября, на сайте представительного органа власти.

В действующей редакции данного Положения указано, что депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на территории Волгограда.

В новой редакции предлагается исключить слова «и постоянно проживающий на территории Волгограда».

Кроме того, в документ будет добавлено про цифровые финансовые активы и цифровую валюту, которыми запрещено владеть депутату, работающему в гордуме на постоянной основе.

Напомним, что депутаты Волгоградской гордумы избираются на 5-летний срок.



