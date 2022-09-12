Не перекрытия, так ДТП: дороги Волгограда снова сковали 8-балльные пробки

Движение на улицах Волгограда вечером 12 сентября снова оказалось затруднено, как и в минувшую пятницу. Однако, сообщает ИА «Высота 102», на этот раз причина транспортных заторов на городских магистралях вовсе не в проведении массовых мероприятий. Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробки в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Советском районах связаны на этот раз с авариями на дорогах.

Наиболее сложная обстановка на этот час отмечается на улице Рокоссовского, где на участке дороги протяженностью около двух километров произошло сразу два ДТП. В связи с этим затруднено от улицы Землячки до Покрышкина и далее - в сторону моста.

Между Ворошиловским и Центральным районами произошло ДТП на Астраханском мосту. Протяженность пробки на Первой продольной магистрали составляет более 12 километров от Ельшанки и до «Красного Октября». Аналогичная пробка в сторону Центрального района наблюдается и на Второй продольной.