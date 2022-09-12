Подготовка к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгоградской области набирает обороты. Сегодня, 12 сентября, глава региона на оперативном совещании поставил ряд задач по синхронизации регионального плана мероприятий с федеральным.

– Мы продолжаем активную работу с федеральным оргкомитетом 80-летия Сталинградской Победы, с министерствами и ведомствами по включению дополнительных предложений Волгоградской области в федеральный план, — сообщил Андрей Бочаров. — Кроме того, продолжается реализация программ развития, тесно увязанных с планом подготовки к юбилею и направленных на повышение качества жизни людей, развитие муниципальных образований и Волгоградской области в целом.

Региональному оргкомитету по подготовке, организации и проведению 80-летия Сталинградской Победы, всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с администрацией города-героя Волгограда поручено:

— обеспечить на постоянной основе системное, конструктивное взаимодействие с федеральным оргкомитетом 80-летия Сталинградской Победы по реализации намеченных мероприятий;

— продолжить реализацию регионального комплексного плана мероприятий в честь 80-летия Сталинградской Победы, синхронизировав его исполнение с мероприятиями федерального плана;

— продолжить плановую работу по обеспечению помощи и поддержки фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны во взаимодействии с ветеранскими организациями Волгоградской области».

Напомним, что программа празднования 80-летие со дня разгрома советскими воинами немецко-фашистских войск под Сталинградом утверждена распоряжением правительства РФ. Она состоит из 123 мероприятий, многие из которых пройдет в Волгограде, однако отметят победу под Сталинградом также и в других регионах России, в частности, в Москве.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Федеральный оргкомитет возглавил Дмитрий Медведев.