Общество

В правительстве РФ утвердили программу празднования 80-летия Победы под Сталинградом из 123 пунктов

Общество 07.09.2022 08:20
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07.09.2022 08:20



80-летие со дня разгрома советскими воинами немецко-фашистских войск под Сталинградом  утверждено распоряжением правительства РФ. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, подписанный председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.  

Документ принят во исполнении Указа Президента РФ, который ранее назначил ответственным за подготовку к этому событию заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. В оргкомитет также войдут заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, президент Сбербанка Герман Греф, руководители министерств, Российской академии наук, представители ветеранских движений. 

Программа состоит из 123 мероприятий, многие  из которых пройдет в Волгограде, однако отметят победу под Сталинградом также и в других регионах России, в частности, в Москве. Готовиться к знаковой дате  в городе-герое начнут уже в октябре с проведения всероссийского форума «Наша Победа», а продолжатся торжественные мероприятия до весны будущего года.

Программа включает в себя показ спектаклей, концерты, кинофестивали, выставки, автопробеги, исторические реконструкции. В феврале в Волгограде планируется провести форум «Сталинград». 

В российских регионах организуют  конкурсы сочинений на военную тему, онлайн-уроки, круглые столы, семинары по борьбе с фальсификацией истории, международные телемосты. Также в программе значатся информационно-агитационные мероприятия в Вооруженных силах РФ, создание памятных мест в регионах России, посвященных героям Сталинградской битвы.

Как подчеркивается в распоряжении, финансирование программы празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве будет происходить за счет федерального бюджета, а также за счет бюджетов регионов, муниципальных образований и внебюджетных источников. 

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