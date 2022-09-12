«Эвакуация на усмотрение объекта»: в Волгограде проверяют сообщения о массовом минировании

В Волгограде новая рабочая неделя началась с проверки сообщений о минировании образовательных учреждений и органов госвласти. Как стало известно ИА «Высота 102», среди объектов, получивших угрозы — школы, суды и промышленные предприятия.

— Основная масса угроз поступила посредством телефонной связи. Неизвестные сообщили о минировании, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Эвакуация проводится на усмотрение объекта. Поступившая информация отрабатывается.

В Волгограде лжеминирования для многих уже стали чем-то привычным. Периодически звонки и письма с угрозами поступают в крупные торговые центры, образовательные учреждения, транспортные объекты и в органы госвласти.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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