В Центральном районе Волгограда проверили основной корпус ВолгГТУ на проспекте имени В. И. Ленина, 28. Как стало известно ИА «Высота 102», в этот раз оперативные службы не проводили эвакуацию учащихся и сотрудников.

— Скорая помощь и пожарные машины стояли у вуза около 09.00, — сообщает информагентство со ссылкой на собственный источник в университете. — Чуть позже подъехали кинологи. Помещения в этот раз обследовали без эвакуации.

Как уточнил собственный источник в вузе, после проверки учебное заведение вернулось к привычному режиму работы. Сообщения о минировании не подтвердились.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102

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