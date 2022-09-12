Общество 12.09.2022 08:29
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12.09.2022 08:29
Росстат опубликовал новые данные о естественном движении населения за 7 месяцев 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения федерального органа, так, в Волгоградской области рождаемость снизилась на 12,6%. В 2022 году в регионе родились 10111 малышей, а за аналогичный период прошлого года новорожденных было больше – 10985.
В ЮФО рождаемость упала почти во всех субъектах, кроме Адыгее – в этой республике рост составил 0,6%.
В то же время в Волгоградской области снизилась и смертность населения. В 2022 году из жизни ушли 20448 человек, а в январе- июле 2021 года – 23854 человека. Падение составило 14,3%. К слову, в волгоградском регионе смертность снизилась сильнее, чем в других субъектах ЮФО.
В целом убыль населения в Волгоградской области составила 10337 человек. Это меньше, чем в прошлом году – 12869 человек.
Умирать стали меньше практически во всех регионах ЮФО, кроме Адыгеи – здесь наблюдался рост смертности на уровне 1,7%.
Снижение показателей смертности населения связан с уменьшением летальных исходов от коронавируса. Так, в Волгоградской области в июле от COVID-19 скончались 67 человек, тогда как за июль 2021 года жертв коронавируса было больше – 567 человек.
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