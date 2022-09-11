«Предстоит много работать»: в Волгоградской области подводят итоги трехдневных выборов

В Волгоградской области в 20.00 закрылись все избирательные участки. Как сообщает ИА «Высота 102», участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.





В регионе завершились довыборы депутатов регионального заксобрания по трем одномандатным избирательным округам и выборы в 83 органа местного самоуправления. Голосование стартовало 9 сентября и продлилось три дня.

— Голосование прошло открыто, в спокойном, штатном режиме. К организации и проведению голосования участковые избирательные комиссии подошли ответственно, — отметил председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. — В целом голосование прошло на хорошем организационном уровне и с соблюдением мер безопасности.

Глава ИКВО особо подчеркнул, что за все три дня в избирком не поступило ни одной жалобы. Сразу после закрытия избирательных участков первые итоги подвели лидеры реготделений политических партий, представленных в областном заксобрании.





По словам секретаря Волгоградского реготделения партии «Единая Россия» Сергея Горнякова, трехдневное голосование завершилось и он уверен, что жители Волгоградской области сделали достойный выбор.

— Несмотря на то, что крупной избирательной кампании в Волгоградской области в этом году не было — люди проявили активность, явка была достаточно высокой. Это говорит о заинтересованности общества и о том, что жителям небезразлично будущее малой Родины, региона, страны.

Также Горняков подчеркнул, что выборы в регионе прошли без нарушений. На участках работали наблюдатели от общественности и от всего спектра политических партий, в том числе и от «Единой России».

— Отмечу, что наши кандидаты прошли серьезный, многоуровневый отбор и процедуру предварительного голосования, в которой приняли участие не только партийцы, но и сами избиратели, — отметил Сергей Горняков. — Я благодарю членов избирательных комиссий за профессионализм и серьезную работу, а жителей региона за активную гражданскую позицию, любовь и преданность своей малой Родине.





Первый секретарь Волгоградского областного отделения КПРФ Тамара Головачева уточнила, что сентябрьские выборы–2022 уходят в историю и хотя в Волгоградской области они не столь масштабны, тем не менее, остаются значимым событием в политической жизни региона.

— Самые крупные выборы прошли в Михайловском избирательном округе. Здесь будет формироваться городская Дума из нового состава депутатов, а, кроме того, на довыборах будет избран депутат Волгоградской областной Думы. Отмечу, что выборный процесс в Михайловке совпал с юбилеем городского округа, в Волгограде — с Днем города. Это, конечно, добавляло праздничного настроения, — заявила лидеров коммунистов.

По словам Головачевой, ее команда посетила многие избирательные участки региона. И везде на местах шла размеренная работа, а сами помещения для голосования были оборудованы должным образом, чтобы ничто не мешало свободному волеизъявлению граждан.

— Процесс голосования, по мнению наших наблюдателей, членов участковых комиссий, да и самих жителей проходил спокойно, хотя и не без замечаний. Как всегда были активны представители бюджетной сферы. Окончательные результаты выборов объявит избирком. Главное, что они состоялись.

Тамара Головачева подчеркнула, что в любом состязании, в том числе и политическом, есть победители.

— Пожелаем им удачи. Народным избранникам предстоит много работать, чтобы оправдать доверие своих избирателей, — резюмировала первый секретарь реготделения КПРФ.





В свою очередь председатель совета реготделения политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Волгоградской области Дмитрий Калашников отметил, что в целом избирательная кампания и сами выборы прошли достаточно спокойно.

— В Волгоградской области закончилось трехдневное голосование. Серьезных нарушений наши наблюдатели не выявили, а те замечания, которые были, избирательные комиссии оперативно на них реагировали и вовремя устраняли. В ходе трехдневного голосования было непросто и избирателям, и участковым комиссиям, и кандидатам, и наблюдателям. В такой ситуации было очень важно находить компромиссы между различными участниками выборного процесса, — считает политик.

По его мнению, выборы прошли продуктивно, позитивно и конструктивно. Несмотря на желание и необходимость конкурировать, все вели себя правильно и корректно.

— Мы понимаем, что явка на дополнительных региональных и местных выборах не может быть столь же высокой, как, например, на выборах в Государственную Думу. В принципе, явка нормальная, она соответствует статусу довыборов, которые не являются каким-то очень большим событием политической жизни Волгоградской области, — сообщил Калашников.

Лидер волгоградских справороссов полагает, что в целом все прошло успешно.

— Уверен, что и подсчет голосов, подведение итогов выборов также пройдет в конструктивном режиме, — подытожил Дмитрий Калашников.





Координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР Алексей Логинов особо отметил высокую явку волгоградцев.

— На ряде участков она [явка] превысила 40 процентов. Это говорит об интересе жителей Волгоградской области к избирательной кампании. На участках все было организовано на высшем уровне. Конечно, без небольших замечаний не обошлось, но они устранялись по факту, поэтому каких-то серьезных нарушений выявлено не было, — уверен Логинов.

Лидер местных либерал-демократов отметил важность понимания людьми огромного значения выборов.

— Ведь от того, как они сегодня проголосуют, будут зависеть дальнейшие несколько лет жизни их поселения, а также насколько активным будет избранный депутат, сможет ли он эффективно решать их проблемы и чаяния. Безусловно, жители понимают всю важность этого вопроса, поэтому они откликнулись, пришли и проголосовали, — подчеркнул Алексей Логинов.





Председатель правления реготделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области Евгений Кареликов рассчитывает, что волгоградцы серьезно и ответственно подошли к выбору кандидатов.

— Завершился еще один важный этап в истории нашего региона. Возможность проголосовать была предоставлена всем, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов, пожилым людям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Период голосования длился три дня, уверен, этого времени хватило, чтобы принять обдуманное решение, — завил политик.

Как уточнил Кареликов, все процессы прошли в штатном режиме, а волгоградцы смогли реализовать свое конституционное право.

— Не стоит забывать, что каждый избиратель является работодателем для будущего депутата. От активности граждан в немалой степени зависит, какой будет завтра жизнь отдельных территорий и области в целом, — заключил Евгений Кареликов.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», голосование в регионе проходило в течение трех дней. Всего в трех одномандатных избирательных округах до выборов допустили 15 кандидатов. Участки для голосования закрылись сегодня в 20.00. Начался подсчет голосов.

По состоянию на 15.00 11 сентября, по информации ИКВО, по числе проголосовавших лидировал Городищенский округ № 5 с 43 609 избирателями (40,88%). За ним следовал Михайловский округ № 3 с 36 934 избирателями (36,45%), а замыкал тройку Краснооктябрьский округ № 13 с 30 420 избирателями (35,25%).

Фото: Волгоградская облдума / ИКВО / архив ИА «Высота 102»

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