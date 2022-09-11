В Волгограде на 85-м году скончался известный художник Лев Тырин. Как сообщает ИА «Высота 102», новость о смерти Льва Сергеевича пришла из региональной общественной организации Ветеранов «Дети Сталинграда».

Лев Тырин выступает автором более 200 линогравюр, картин и большого количества рисунков, отразивших пережитые художником в детстве события в военном Сталинграде. Также Тырин создавал произведения в необычном стиле военных комиксов.

Почетный член ВООВ «Дети Сталинграда» ушел из жизни восьмого сентября. В его работах, представленных на выставке «80 рисунков моего сталинградского детства», которая сейчас в библиотеке имени Горького в Волгограде, удивительным образом сочетались правдивые сюжеты военного детства и художественные детали.

Ушедший из жизни мастер родился в 1938 году в Сталинграде. Окончил Ростовское художественное училище имени Митрофана Грекова и Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова во Львове. Член творческого Союза художников РФ. Лауреат международных и национальный премий в области искусства. Награжден почетным знаком «За волю к жизни» фонда имени Алексея Маресьева.

Зимой 2018 года была организована первая персональная выставка работ художника. 9 мая 2018 года оцифрованные рисунки Тырина показали в интерактивном музее «Россия — моя история». Ранее художник рассказал журналистам ИА «Высота 102» истории поистине зверского поведения фашистов. Он вспомнил, как питался кожаными башмаками и как без наркоза из его головы хирург доставал осколок бомбы.

Прощание с мастером состоится 13 сентября 2022 года в 09.30. Жители Волгограда могут до 18 сентября увидеть полную коллекцию рисунков в стилевой манере военных комиксов в библиотеке имени Горького.

Фото и видео: ВООВ «Дети Сталинграда» / ИА «Высота 102»