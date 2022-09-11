Ушел от столкновения: в Волгограде легковушка влетела в столб

В Волгограде накануне примерно в 21.08 водитель легкового автомобиля, уходя от столкновения влетел в столб. Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе.

— По предварительной информации, 50-летний водитель за рулем автомашины Kia Rio двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Штеменко в направлении улицы 39-й Гвардейской, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На регулируемом перекрестке проспекта имени В. И. Ленина и проспекта Металлургов при повороте налево на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Чистоозерной водитель не уступил дорогу движущемуся со встречного направления прямо автомобилю LADA Priora под управлением 22-летнего водителя.

Как уточнили в полицейском ведомстве, водитель отечественной легковушки, уходя от столкновения, наехал на железобетонный столб. В результате аварии 22-летнего мужчину доставили в больницу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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