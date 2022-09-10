Общественные палаты Волгоградской области и ЛНР заключили соглашение

Общество 10.09.2022 18:56
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10.09.2022 18:56
Сегодня, 10 сентября, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественными палатами Волгоградской области и Луганской Народной Республики.
- Свои подписи под документом поставили председатель Общественной палаты Волгоградского региона Татьяна Гензе и председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин, - сообщили в Общественной палате Волгоградской области.
Встреча с делегацией из ЛНР состоялась на площадке Волгоградской облдумы при участии представителей исполнительных и законодательных органов власти. На мероприятии были озвучены основные направления сотрудничества Волгоградской области и Станично-Луганского района ЛНР.
Напомним, что Волгоградская область в июне текущего года взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики, где действует представительство Волгоградской области.
- Мы хотим пожелать нашим коллегам мирного и чистого неба над головой, чтобы все события быстрее завершились, а мы, не теряя времени, будем продолжать помогать друг другу, - сказала Татьяна Гензе. – Мы будем стараться, чтобы эта помощь была максимально эффективной и полезной для всех, кто проживает в ЛНР и ДНР.
- Сегодня мы юридически фиксируем уже состоявшийся факт взаимного сотрудничества с субъектами Российской Федерации. Волгоградская область стала очередным важным доказательством того, что вся Россия сегодня с Донбассом, - отметил в свою очередь председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.
Фото: Общественной палаты Волгоградской области
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