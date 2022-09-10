«Здесь ужасно воняет»: в бывшем «СуперМАНе» открыли магазин ширпотреба

Общество 10.09.2022 18:20
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10.09.2022 18:20
Сегодня, 10 сентября, на площадях бывшего магазина «СуперМАН» в центре Волгограда открылся магазин дешевой одежды и обуви Big Shop, сообщает ИА «Высота 102».
Магазин к дню открытия украсили белыми и красными воздушными шариками. Здесь больше нет красного полотнища, который несколько недель скрывал подготовку торговых площадей от любопытных глаз.
В эти выходные в Волгограде с размахом празднуют День города. Арендатор магазина Big Shop ранее обещал открыть его для покупателей 10 сентября, что и произошло. Однако некоторые волгоградцы не скрывают своего разочарования от первого посещения магазина.
- Здесь ужасно воняет резиной. Видимо, такой запах источает дешевая обувь, которая выставлена на стеллажах, - сообщили информагентству посетители магазина Big Shop.
Напомним, что в марте текущего года площади Центрального рынка покинул прежний арендатор – ранее здесь располагался продуктовый магазин «СуперМАН». Со второй попытки по итогам аукциона МУП «Центральный рынок» заключил договор аренды с единственным участником – предпринимателем из Чечени Шамилем Абаевым.
Теперь на площади более 4000 квадратных метров представлены тысячи наименований продукции, произведенной на территории России, а также в Киргизии, Узбекистане, Турции и Китае. Ранее сообщалось, что владельцы торговой сети работают с поставщиками напрямую, что и объясняет вполне демократичные цены.
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