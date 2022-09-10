Общество

Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в Волгоград

Общество 10.09.2022 08:48
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10.09.2022 08:48



В Александро-Невский собор Волгограда в конце сентября из Нижнего Новгорода доставят икону преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Нижегородскую епархию, доставит икону в Волгоград митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он прибудет в город-герой с группой православной молодежи Нижегородской епархии. Поездка планируется с 28 сентября по 1 октября и приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве.
В Волгограде православная молодежь из Нижнего Новгорода посетит памятные места города: музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Запланирована экскурсия по Волгограду, посещение краеведческого музея и собора.
Встреча иконы прп. Серафима Саровского с частицей святых мощей произойдет 30 сентября, после чего состоится архиерейская праздничная Божественная литургия в Александро-Невском соборе Волгограда.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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