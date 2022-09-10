Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в Волгоград









В Александро-Невский собор Волгограда в конце сентября из Нижнего Новгорода доставят икону преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Нижегородскую епархию, доставит икону в Волгоград митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он прибудет в город-герой с группой православной молодежи Нижегородской епархии. Поездка планируется с 28 сентября по 1 октября и приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве.

В Волгограде православная молодежь из Нижнего Новгорода посетит памятные места города: музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Запланирована экскурсия по Волгограду, посещение краеведческого музея и собора.

Встреча иконы прп. Серафима Саровского с частицей святых мощей произойдет 30 сентября, после чего состоится архиерейская праздничная Божественная литургия в Александро-Невском соборе Волгограда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»