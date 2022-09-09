Избирком сообщил число проголосовавших на выборах 9 сентября

В Волгоградской области подвели итоги первого дня голосования на довыборах депутатов региональной облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», голосование проходит по трем одномандатным избирательным округам.
— По итогам первого дня голосования 9 сентября явка избирателей по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 составила 19 230 избирателей (18,99%), по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — 22 278 избирателей (20,89%), по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 — 15 206 избирателей (17,62%), — сообщил информагентству в избирательной комиссии региона.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о промежуточных результатах первого дня голосования по состоянию на 15.00 пятницы, 9 сентября. Всего по трем округам баллотируются 15 кандидатов. Голосование пройдет в три дня — 9, 10 и 11 сентября.
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