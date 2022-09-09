Общество

Глава Станично-Луганского района Зинченко находится с визитом в Волгограде

Общество 09.09.2022 18:41
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09.09.2022 18:41


Глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко сегодня, 9 сентября, прибыл в Волгоградскую область с рабочим визитом. По сообщению пресс-службы волгоградского обладмина, итоги совместной работы, а также планы по дальнейшему сотрудничеству Зинченко обсудил с первым заместителем губернатора Волгоградской области Валерием Бахиным.

За время нашего сотрудничества мы сделали пока немного, но это только начало. Тот план и те мероприятия, которые мы согласовали, будут выполнены в полном объеме. В числе работ – приведение в порядок 42 объектов в 14 населенных пунктах района, из которых 33 уже готовы на 100 процентов, – сказал Валерий Бахин. – Важная работа проведена по подготовке школ к началу учебного года и обеспечению учащихся всем необходимым, а также по оказанию медицинской помощи местным жителям. Вся эта работа была организована от чистого сердца для того, чтобы жизнь на освобождëнных территориях начала налаживаться». 

Кроме посещения знаковых памятных мест после совещания делегация во главе с Альбертом Зинченко планирует принять участие в торжествах, приуроченных празднованию Дня города в Волгограде. 

Напомним, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. В июне с визитом в подшефном районе побывал глава региона Андрей Бочаров. 

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