Общество

На набережной Волгограда экстренно наводят чистоту ко Дню города

Общество 09.09.2022 14:49
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09.09.2022 14:49


На нижней террасе набережной Волгограда сегодня, 9 сентября, стартуют основные праздничные мероприятия, посвященные 433-летию Волгограда. Первых посетителей примет возведенный с нуля амфитеатр. В объектив фотокорреспондента информагентства попали завершающие штрихи перед скорым открытием. 

Смотрим, что происходит на обновленном участке набережной — в фоторепортаже ИА «Высота 102». 




Возведенное с нуля сооружение тщательно готовят к появлению первых посетителей. Как уточнили в мэрии города-героя, вечером 9 сентября состоится долгожданное открытие обновленного участка нижней террасы набережной имени 62-й Армии. Для медиков, педагогов, строителей, спасателей и других жителей, внесших большой вклад в жизнь любимого города, организуют концерт. Вход на другие мероприятия в амфитеатре на День города будет свободным для всех.




За несколько часов до открытия рабочие тщательно выметают лишнее. При помощи спецтехники проводится влажная уборка территории. 



10 и 11 сентября с 12.00 у амфитеатра будет организована выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде – сделано с душой!». Для ярмарки усиленно готовят площадь будущей выставочной экспозиции. 




Подрядная организация завершает укладку газона. У амфитеатра появится экопарковка — рабочими произведен гидропосев травы при помощи специальной сеялки. В скором времени здесь можно будет оставлять транспорт без ущерба для газонной травы. Укрепленная решетка не позволит автомобильным шинам повредить корневую систему растений. При этом сохранится эстетичный вид участка.




В самом сердце амфитеатре — на большой сцене — идет монтаж светового и звукового оборудования. Помимо концерта «В объятиях города», запланированного на сегодняшний вечер, в субботу, 10 сентября, в амфитеатре пройдет Молодежный фестиваль «На фоне Волги», а 11 сентября состоится фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге». Также в воскресенье заработает кинотеатр под открытым небом.




Как пояснили в мэрии Волгограда, 11 сентября на сцене амфитеатра наградят победителей и призеров запланированного в городе на Волге чемпионата России по авиационным гонкам. Мероприятие стартует в 16.00.



Рабочие приводят в порядок и подходы к сооруженному амфитеатру. Недавно отреставрированную лестницу, ведущую к нижней террасе набережной, отмывают от грязи и пыли.


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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