Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином Волгограда

Знак Почетного гражданина Волгограда вручен сегодня депутату Госдумы и бывшему главе города-героя Виталию Лихачеву. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, торжественная церемония прошла сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Высшую муниципальную награду Виталию Лихачеву вручили глава города Владимир Марченко и председатель гордумы Владлен Колесников. Экс-глава Волгограда стал уже 45-м по счету Почетным гражданином города. Почетные граждане Волгограда имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере 20 тысяч рублей из бюджета города.

Напомним, с инициативой присуждения звания Почетного гражданина Виталию Лихачеву выступил городской совет ветеранов. А в конце июне депутаты городского представительного органа приняли соответствующее решение.

Муниципальной награды Виталия Лихачева удостоили за значительный вклад в социально-экономическое развитие областного центра. В заслугу бывшему главе Волгограда ставилось проведение на высоком уровне ЧМ-2018, празднование 75-летия Сталинградской битвы и 75-летия Победы, а также развитие городской инфраструктуры, благоустройство, создание современных общественных пространств.

Справка. Виталий Лихачев являлся главой города-героя с июня 2016 по сентябрь 2021 года.

Фото Волгоградской городской думы