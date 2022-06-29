Общество

Экс-мэру Волгограда Лихачеву присвоят звание почетного гражданина

Общество 29.06.2022 09:56
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29.06.2022 09:56

По ходатайству городского совета ветеранов в этом году в Волгограде звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда» присвоено Виталию Лихачеву – в недавнем прошлом главе города, а в настоящем депутату Госдумы. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 29 июня, депутаты городской думы рассмотрят на очередном заседании решение комиссии по данному вопросу. 

Уточняется, что решение представить Виталия Лихачева к муниципальной награде принято с учетом его значительного вклада в социальное и экономическое развитие Волгограда. Напомним, что на посту главы города Лихачев работал на протяжении пяти лет – с июня 2016 года по сентябрь 2021 года. За это время, убеждены авторы инициативы, при поддержке региональной власти была им  проделана большая работа по развитию городской инфраструктуры, благоустройству, созданию современных городских общественных пространств. В этот период были проведены масштабные и знаковые для России и Волгоградской области мероприятия. Такие, к примеру, как игры ЧМ-2018, празднование 75-летия победы под Сталинградом и 75-летия Великой Победы.

Виталий Лихачев родился в Волгограде, в 1986 году окончил СХИ, в 1999 году – государственную архитектурно-строительную академию. Трудовой путь начал в 1981 году слесарем-монтажником, позже возглавил ОАО «Хлебокомбинат-Волжский». С 2005 по 2009 годы Виталий Лихачев возглавлял Волгоградскую областную думу. В 2006-2009 годах руководил региональным отделением партии «Единая Россия». 

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