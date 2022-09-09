«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской области

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области прояснили судьбу моста через реку Бузулук в Большевистском сельском поселении Еланского района, где на днях вывалился кусок основания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на паблики, в ведомстве ответили на вопрос местных жителей, будет ли построен новый мост или отремонтирован старый.

– Проектно-сметная документация по реконструкции мостового перехода будет разработана в 2023 году, – пояснили в ведомстве.

В облкомтрансе также заявили об отсутствии планов по строительству нового сооружения.

При этом срочный ремонт аварийного мостового перехода уже начался накануне. Автовладельцев попросили пока не пользоваться этим сооружением в целях безопасности и выбирать другие пути передвижения. Движение по мосту во время ремонта ограничат одной полосой, также будет введен весовой контроль.