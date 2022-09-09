Общество

«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской области

Общество 09.09.2022 10:22
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09.09.2022 10:22


В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области прояснили судьбу моста через реку Бузулук в Большевистском сельском поселении Еланского района, где на днях вывалился кусок основания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на паблики, в ведомстве ответили на вопрос  местных жителей, будет ли построен новый мост или отремонтирован старый. 

– Проектно-сметная документация по реконструкции мостового перехода будет разработана в 2023 году, – пояснили в ведомстве. 

В облкомтрансе также заявили об отсутствии планов по строительству нового сооружения. 

При этом срочный ремонт аварийного мостового перехода уже начался накануне. Автовладельцев попросили пока не пользоваться этим сооружением в целях безопасности и выбирать другие пути передвижения. Движение по мосту во время ремонта ограничат одной полосой, также будет введен весовой контроль. 


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