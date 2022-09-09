Вторая сирота из Волгограда попросила у Бастрыкина квартиру









20-летняя сирота из Волгограда обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на чиновников. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ, девушка, потеряв надежду на получение жилья, записала видеообращение, в котором рассказывает, что, будучи сиротой, она не получила положенную по закону квартиру, а чиновники ссылаются на отсутствие финансирования.





Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову организовать проверку по данному факту и представить доклад о ситуации.





Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.







