Вторая сирота из Волгограда попросила у Бастрыкина квартиру

Общество 09.09.2022 08:03
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09.09.2022 08:03
20-летняя сирота из Волгограда обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на чиновников. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ, девушка, потеряв надежду на получение жилья, записала видеообращение, в котором рассказывает, что, будучи сиротой, она не получила положенную по закону квартиру, а чиновники ссылаются на отсутствие финансирования.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову организовать проверку по данному факту и представить доклад о ситуации.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, недавно еще одна сирота из Волгограда обратилась к главе СК с аналогичной просьбой.
19-летней девушке, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, власти города также не предоставили жилое помещение.
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