Многодетная семья Ансимовых из Светлоярского района Волгоградской области вынуждена оборонять свое жилье от недружелюбных соседей в лице цыганского табора. Как рассказала ИА «Высота 102» Надежда Ансимова, ее семья, в которой воспитывается трое детей, приобрела две комнаты в бараке на улице Геологов, 6, рассчитанного на шесть хозяев. Вскоре через стенку с ними поселились скандальные соседи.

– В 2018 году одна из собственниц сдала в нашем доме одну комнату цыганам, – рассказывает Надежда. – Сначала у нас была одна комната, потом мы решили приобрести вторую, потому что семье из пятерых человек было уже тесно. Как потом оказалось, на нее тоже претендовали родственники наших новых соседей. Но они, недолго думая, заняли другую пустующую комнату. Там жила бабушка, но, как мы поняли, у нее не были оформлены документы на это жилье, а сделать она это перед смертью не успела. Поэтому ее родственники не вступили в наследство. Почему этим людям позволили самовольно занять пустующую жилплощадь, нам до сих пор непонятно.

По словам женщины, новые соседи превратили жизнь ее семьи в ад.

– Мой муж по несколько месяцев работает на вахтах, поэтому большую часть времени мы здесь живем с тремя детьми, две из которых – девочки, – продолжает Надежда. – Их я уже давно одних никуда не отпускаю. Наши соседи ведут себя безобразно, оскорбляют, унижают и меня, и моих детей, угрожают нам. Наш сын родился тяжеленьким, это для нашей семьи трагедия. А они не стесняются еще и корить нас за это. А мы всего лишь просим их вести себя потише. Ночью невозможно уснуть – под окнами собираются шумные толпы, устраиваются какие-то разборки. Нам в открытую заявляют, что мы здесь жить не будем, а для их больших семей многоквартирный дом очень даже подходит.





Все попытки женщины достучаться до Кировской сельской администрации и до участкового, чтобы семью защитили от третирующих соседей, по ее словам, ни к чему не привели.

– У нас складывается такое ощущение, что это мы с мужем и детьми живем здесь незаконно, – констатирует женщина. – Наши соседи разводили в доме свиней и птицу, тогда как он считается многоквартирным и хозяйство вести в таких домах запрещено. Я жаловалась в сельскую администрацию, а наказали в конечном итоге меня. Приехали, увидели, что у нас переполнен септик и оштрафовали на 3 тысячи рублей. А у меня муж был на вахте, я сама справиться с этим не могла.

Надежда говорит, что живет как на войне.

– Идешь по коридору, кто-нибудь из их мужчин может втихаря ударить или в лицо плюнуть. Когда муж приезжает с вахты, конечно, я ему жалуюсь. А кому же еще, если участковый не может меня с детьми защитить? Супруг Валентин уже сколько раз с ними пытался договориться, чтобы нашу семью оставили в покое. Но все становится только хуже.





Апофеозом сложных отношений семьи Ансимовых и шумных соседей стал конфликт, произошедший 30 августа.

– Мы привезли для строительных работ щебенку, ее сгрузили около дороги, – вспоминает женщина. – Это не понравилось нашим соседям. Нам стали высказывать претензии, хотя мы являемся собственниками и живем в доме на законных основаниях. Один из мужчин поймал меня в коридоре и стал мне опять угрожать. В это время муж спал. На следующий день он потребовал объяснений от соседа, который меня обидел. Тут же набежали человек сорок. Они избили моего мужа, ударили по голове – ему накладывали швы на голову и на палец на руке. Меня они тоже избили. Мы сняли побои и травмы, все зафиксировано. У нас разбили еще два окна. Спасибо полиции, которая нас в буквальном смысле слова эвакуировала, и вывезла из дома.

Но даже после этого, утверждает Надежда, они не нашли сочувствия у своего участкового.

– Я была шокирована, когда он заявил, что во всем виновата я, – говорит женщина. – За что? За то, что у нас выбили окна? Мы теперь боимся жить в собственном доме.





По словам Надежды, цыгане тоже выехали из двух занимаемых ими комнат.

– Но они поселились недалеко у своих родственников, и я уверена, что сюда еще вернутся, – утверждает она. – Если они поставили цель выжить нас отсюда, у них все получится, потому что защиты у нас нет.





Семья Ансимовых уже написала заявления в полицию с просьбой привлечь обидчиков к ответу.

– Мы с удивлением узнали, что, оказывается, и на нас написали заявления, – рассказывает женщина. – Будто бы мой муж с лопатой ворвался к ним в комнату и якобы даже избил беременную! Эта беременная цыганка живет в трех километрах от нашего дома и она появилась в самом конце разборок, которые уже происходили на улице. Мой супруг ее пальцем не трогал!

Также семье сообщили, что цыгане обвиняют их в том, что они сломали забор на участке, который они считают своим.

– Этот забор стоял сломанным уже много лет,– парирует Надежда. – И я хочу напомнить, что ничего из собственности у этих людей ни в нашем доме, ни на нашем участке нет. Часть из них является арендаторами жилья, а часть – самовольными захватчиками. Если бы не было все так страшно, то было бы смешно – как-будто несколько десятков человек позволили бы безнаказанно мне и моему мужу ломать забор и их избивать.

Ансимовы надеются, что прокуратура даст оценку происшествию и действиям в этой ситуации местной администрации и участкового. С этой целью накануне супруги написали заявление в надзорный орган. Как стало известно ИА «Высота 102», с аналогичным заявлением обратилась в прокуратуру и противоборствующая сторона.

Между тем, глава Кировского сельского поселения Николай Томбулов телефонном разговоре подтвердил ИА «Высота 102», что находится в курсе конфликта Ансимовых и цыган. Он, по его словам, длится уже не первый год.

– Этот Ансимов побил окна у цыган и влез в три дома, – сообщил глава. При этом, правда, добавил, что лично при этом не присутствовал. – Сам я не видел, мне участковый сказал. Этим делом занимаются правоохранительные органы.

На вопрос, знает ли Николай Томбулов о побитых окнах в доме Ансимовых, глава сообщил, что не в курсе. Не смог он пояснить корреспонденту ИА «Высота 102» и того, на каком основании пустующая комната в доме по улице Геологов, 6, была занята посторонними людьми, и есть ли у нее собственники.

– Я ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию не могу, – загадочно ответил сельский чиновник.

В ГУ МВД по Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что участники инцидента опрошены, проводится проверка обстоятельств конфликта.