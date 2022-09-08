Губернатор Волгоградской области сегодня, 8 сентября, проводит совещание по итогам экономического развития региона в первом полугодии 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров оценивает в целом ситуацию позитивно. Однако, говорит он, на сегодня очевидны проблемы – достижения в экономическом секторе зачастую нивелируются высокой инфляцией, что естественным образом влияет на доходы населения.

Отметим, что совещание проходит в зале администрации Волгоградской области в расширенном формате. В нем принимают участие не только представители профильных комитетов обладмина, но также депутаты регионального парламента, представители области в Госдуме, банковского сектора, руководителя ведущих предприятий. В общей сложности для обсуждения текущей ситуации и планов развития экономики Волгоградской области приглашены на совещание с Андреем Бочаров около 200 человек.

– Принятые и реализованные системные меры по стабилизации финансово-экономической ситуации, а также федеральные и региональные меры поддержки людей и бизнеса позволили экономике Волгоградской области не просто удержаться на плаву, но и уверенно отыграть часть падения в ковидный период, – такими словами Андрей Бочаров открыл совещание. – Социально-экономическое положение региона в настоящее время стабильное и прогнозируемое. Результаты первого полугодия текущего года показывают рост практически всех основных макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и даже доковидного периода.

По словам Андрея Бочарова, сохранить стабильную в текущих реалиях обстановку в Волгоградской области удалось благодаря системной работе по развитию и диверсификации региональной экономики. Во-вторых, свою лепту внесла реализация действенных федеральных и региональных мер поддержки реального сектора экономики и уровня жизни людей. В-третьих, на предприятиях и в организациях Волгоградской области были мобилизованы все силы для решения задач сохранения устойчивости, обеспечения бесперебойных производственных процессов и продолжения развития.

Одновременно, говорит глава Волгоградской области, несмотря на стабильность, есть и риски современного этапа развития.

– Так, мы должны уже сегодня учитывать, что часть достигнутого по многим показателям роста нивелируется поправками на достаточно высокую инфляцию, – откровенно заявил Андрей Бочаров. – Прежде всего это касается показателей доходов населения и напрямую связанного с ними развития потребительского рынка. Здесь ситуация, безусловно, потребует не только более серьезного анализа, но и принятия комплекса дополнительных межведомственных мер во взаимодействии с Правительством России, с федеральными министерствами и ведомствами, а также с компаниями, которые работают на территории Волгоградской области.

Совещание в администрации продолжается. О чем далее будет идти речь – читайте на сайте «Высоты 102».