Подарок городу? Новый арендатор Центрального рынка заявил о готовности магазина



В Волгограде 8 сентября стала известна дата открытия магазина дешевой одежды и обуви на территории овощного корпуса Центрального рынка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в администрации рынка, первых покупателей здесь надеются увидеть уже в ближайшие выходные. Напомним, что 10 и 11 сентября в Волгограде будут с размахом праздновать День города.

– Магазин Big Shop откроется утром 10 сентября, – сообщил собеседник информагентства. – Как уже и сообщали СМИ, здесь будут продавать одежду и обувь для всей семьи, а также трикотаж и аксессуары. На площади более четырех тысяч квадратных метров уже расставлен и разложен товар. В ассортименте будут представлены тысячи наименований продукции, произведенной на территории России, а также в Киргизии, Узбекистане, Турции и Китае. Владельцы торговой сети работают с поставщиками напрямую, что и объясняет вполне демократичные цены.

Напомним, что в марте текущего года площади Центрального рынка покинул прежний арендатор – ранее здесь располагался продуктовый магазин «СуперМАН». Со второй попытки по итогам аукциона МУП «Центральный рынок» заключил договор аренды с единственным участником – предпринимателем из Чечени Шамилем Абаевым.