Общество

В Волгоградской области 42-летний рабочий фермы погиб при уборке навоза

Общество 08.09.2022 09:38
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08.09.2022 09:38



В Октябрьском районе Волгоградской области рабочий одного из крестьянско-фермерских хозяйств скончался в результате травм, полученных 7 сентября при уборке навоза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России, мужчину затянуло на транспортировочную ленту. 

– В Котельниковский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего рабочего КФХ в поселке Советский Октябрьского района, – сообщила информагентству официальный представитель волгоградского СУ СКР Дарья Буянова. –  Установлено, что мужчина выполнял работы по уборке навоза, во время чего упал на работающую транспортировочную ленту. В результате полученных травм он скончался на месте. 

Уже установлено, что смерть рабочего не носит криминального характера. 

– Проводится дальнейшая проверка, – уточнила Буянова. 

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