



В Октябрьском районе Волгоградской области рабочий одного из крестьянско-фермерских хозяйств скончался в результате травм, полученных 7 сентября при уборке навоза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России, мужчину затянуло на транспортировочную ленту.

– В Котельниковский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего рабочего КФХ в поселке Советский Октябрьского района, – сообщила информагентству официальный представитель волгоградского СУ СКР Дарья Буянова. – Установлено, что мужчина выполнял работы по уборке навоза, во время чего упал на работающую транспортировочную ленту. В результате полученных травм он скончался на месте.

Уже установлено, что смерть рабочего не носит криминального характера.

– Проводится дальнейшая проверка, – уточнила Буянова.