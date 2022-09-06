В Волгоградской области увеличилось количество зараженных болезнью Лайма









За неделю в Волгоградской области количество зараженных иксодовом клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) увеличилось с одного до четырех человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Инфекция попала в организм волгоградцев через укусы клещей.





Болезнь Лайма — опасное инфекционное, которое поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Без лечения человек может остаться инвалидом.





Всего с начала сезона активности клещей на территории Волгоградской области в медицинские организации в связи с укусами клещей обратились 1472 человека. Это не превышает среднемноголетних значений.





Также в регионе зарегистрированы 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.





По результатам лабораторных исследований инфицированность клещей возбудителем Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 0,4%, КУ-лихорадки – 5,6%, туляремии – 16,5%.



