Общество

В Волгоградской области увеличилось количество зараженных болезнью Лайма

Общество 06.09.2022 08:06
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06.09.2022 08:06



За неделю в Волгоградской области количество зараженных иксодовом клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) увеличилось с одного до четырех человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Инфекция попала в организм волгоградцев через укусы клещей. 

Болезнь Лайма  — опасное инфекционное, которое поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Без лечения человек может остаться инвалидом.

Всего с  начала сезона активности клещей на территории Волгоградской области в медицинские организации в связи с укусами клещей обратились  1472 человека. Это  не превышает среднемноголетних значений.

Также  в регионе  зарегистрированы 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. 

По результатам лабораторных исследований  инфицированность клещей возбудителем Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 0,4%, КУ-лихорадки – 5,6%, туляремии – 16,5%.

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