История с душком: в Волгограде оценивают ущерб от фекалий у «Родниковой долины»

В Советском районе Волгограда специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям проверили обращения граждан об изливе канализационных стоков. Как сообщает ИА «Высота 102», порыв канализации зафиксирован рядом с ЖК «Родниковая долина».

— В адрес управления поступили обращения жителей Советского района Волгограда по факту излива канализационных стоков от улицы Грибанова до улицы Степанищева, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве. — Инспекторами управления совместно с представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области в ходе осмотра территории обнаружены следы порыва канализационного коллектора.





Как уточнили в управлении, место порыва — канализационный колодец, участок дороги и примыкающий земельный участок были залиты хозяйственно–бытовыми сточными водами.

Специалистами произведен замер площади залитого участка. Также были взяты пробы сточных вод и почвы, для определения содержания концентраций загрязняющих веществ. После лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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