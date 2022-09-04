Общество

Волгоградцев предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре до 25 м/с

Общество 04.09.2022 08:23
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04.09.2022 08:23


Синоптики прогнозируют сохранение ненастной погоды до конца воскресенья, 4 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», областной главк МЧС выступил с предупреждением. 

— По сообщению Волгоградского ЦГМС в период с 07.00-08.00 и до конца суток 4 сентября в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра в порывах 20-25 м/с, — сообщили информагентству в спасательном ведомстве. 

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности. При получении информации о сильном ветре следует парковать автомобили вдали от деревьев, рекламных конструкций, а также слабо укрепленных элементов. При обнаружении оборванных проводов ЛЭП или поврежденных энергообъектов не стоит к ним приближаться. Также в ГУ МЧС по региону рекомендуют воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.

При возникновения опасной ситуации сразу набирайте телефон «101».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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